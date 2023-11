4 z 5

Kto zostanie rodzicami chrzestnymi dziecka Meghan?

Choć dla wielu to spore zaskoczenie, Meghan Markle i książę Harry nie mogą poprosić na rodziców chrzestnych księżnej Kate i księcia Williama. Zgodnie z tradycją panującą w rodzinie królewskiej, przyszli rodzice muszą wybrać rodziców chrzestnych spośród przyjaciół i współpracowników. I co ważne, zgodnie z tradycją książęce pary powinny na rodziców chrzestnych wyznaczyć kilka par!

Na liście Meghan Markle i księcia Harry’ego znaleźli się George i Amal Clooneyowie. Skąd takie wyróżnienie? Aktor i jego piękna żona uczestniczyli w ślubie pary w 2018 roku, a następnie spędzili z nim wakacje. Według zagranicznych mediów, George Clooney zaprosił ich w wakacje do swojej włoskiej willi, która znajduje się nad jeziorem Como. Żeby zapewnić im prywatność i dobre warunki podróży, hollywoodzki aktor wysłał po nich samolot, który przetransportował ich z Londynu do Włoch, gdzie zostali w policyjnej eskorcie przewiezieni do domu aktora. Trzeba przyznać, że George ma gest i ciężko dziwić się książęcej parze, że chce poprosić go, żeby został ojcem chrzestnym ich pierwszego potomka. Z kolei Amal jest bliską przyjaciółką Meghan i jedną z organizatorek jej luksusowego baby shower w Nowym Jorku, dlatego wybór Amal wydaje się oczywisty.

Na liście nazwisk przyszłych rodziców chrzestnych pojawił się też współpracownik rodziny królewskiej, Mark Dyer. To bliski przyjaciel księcia Harry’ego, który jest dla niego jak drugi ojciec. To on pomagał mu podnieść się po śmierci księżnej Diany i był przy nim zawsze, gdy Harry go potrzebował.

Był z nim w złych i dobrych chwilach. To praktycznie on wychował Harry’ego, a nie Karol. Książę traktuje go jak swojego prawdziwego ojca - donosi National Enquirer.

Zgodnie z tradycją panującą w rodzinie królewskiej, Harry i Meghan mogą na rodziców chrzestnych wyznaczyć kilka osób. Na ich liście z pewnością znajdą się też: Jessica Mulroney (najlepsza przyjaciółka Meghan, jej synowie podczas ślubu trzymali welon Meghan), Serena Williams (przyjaciółka Meghan, zorganizowała i opłaciła jej baby shower w Nowym Jorku), księżniczka Eugenia (siostra cioteczna Harry’ego i jego bliska przyjaciółka), Priyanka Chopra (przyjaciółka Meghan). Dobrze, że Meghan i Harry nie muszą się ograniczać, bo wybór byłby trudny!