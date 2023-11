Meghan Markle chce pogodzić się z ojcem i siostrą

Już od dawna charakter Meghan Markle budzi ogromne kontrowersje. Nie jest tajemnicą, że jest skłócona ze swoim ojcem i siostrą Samanthą, zraziła do siebie już prawie wszystkich pracowników Pałacu, a do tego ma poważny konflikt z księżną Kate.

Wiele wskazuje jednak na to, że Meghan Markle przed porodem zaczyna się zmieniać. Ostatnio świat obiegły zdjęcia ze spotkania Meghan i księżnej Kate na obchodach Wspólnoty Narodów zrzeszającej niepodległe kraje. Obie księżne na oczach wszystkich przywitały się w wyjątkowo wylewny sposób - całując się w policzek! Najwyraźniej ich konflikt przeszedł do przeszłości i wiele wskazuje na to, że Meghan poczuła inspirację do kolejnych zmian.

Meghan Markle chce pogodzić się z rodziną?

Meghan Markle niedługo zostanie mamą po raz pierwszy i najwyraźniej to sprawia, że zaczęła także myśleć o swojej rodzinie. Żona księcia Harry'ego zaczęła tęsknić zarówno za ojcem, jak i swoją siostrą, mimo że oboje obrażali ją w mediach. "Daily Mail" informuje jednak, że... planuje wyciągnąć do nich rękę na zgodę!

Mało tego, Meghan Marke już zaczęła planować spotkanie. Chce, żeby ojciec i siostra poznali jej dziecko po narodzinach.

Planuje się z nimi pogodzić i zaprosić ich, aby odwiedzili maleństwo po jego narodzinach. Ma nadzieję, że połączy ono rodzinę z powrotem - pisze "Daily Mail".

Myślicie, że faktycznie Meghan pogodzi się z rodziną?

Meghan Markle zaczęła pracować nad swoim charakterem

