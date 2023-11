Dziecko Meghan i Harry'ego już niebawem przyjdzie na świat. Aby zdążyć przed porodem księżna kończy kompletowanie wyprawki dla malucha. Oczywiście produkty, które wybiera są trzymane w tajemnicy, ale jeden z nich został ujawniony! Chodzi o wybór wózka dla royal baby! Zobaczcie, na jaką markę zdecydowała się księżna Sussex.

Księżna Meghan wybrała już wózek dla dziecka!

Jak wiadomo w rodzinie królewskiej obowiązują pewne zasady. Jedną z nich jest wybór przez przyszłych rodziców klasycznego modelu wózka dla dziecka. Do tej pory najczęściej pojawiały się modele marki Silver Cross. Wybierała je między innymi księżna Kate dla wszystkich swoich dzieci. Wózek, w którym woziła George'a, Charlotte i Louisa kosztował ponad 8 tys. zł. Jak wiadomo, Meghan nie zamierza wybierać tego samego modelu wózka, w końcu nawet nie chce rodzić w tym samym szpitalu, gdzie Kate, dlatego zdecydowała się na nowoczesny wózek. Co prawda w ten sposób złamie protokół, ale to dla Meghan nie jest problem!

Ile kosztuje wózek, który wybrała Meghan?

Księżna Sussex najprawdopodobniej zdecydowała się na wózek marki iCandy. Jak donoszą brytyjskie media samochód tej firmy dostarczał produkty do pałacu. Okazuje się, ze wózki tej marki wcale nie kosztują fortunę, za popularne modele wózków zapłacimy ok. 4 tys. zł. To zaskakujące, w końcu Meghan jest znana z tego, że uwielbia wybierać naprawdę drogie produkty i ubrania.

Meghan Markle i książę Harry już wkrótce zostaną rodzicami

East News

Księżna Kate wybrała klasyczny model wózka dziecięcego

East News

Meghan Markle z pewnością nie wybierze modelu wózka dziecięcego, na który zdecydowała się Kate

East News

