Na liście osób zaproszonych przez Meghan Markle znalazł się Markus Anderson. Okazuje się, że Markus uchodzi za ojca związku aktorki i księcia Harry'ego. To on był jedną z pierwszych osób, która dowiedziała się o ich związku. Markus był też świadkiem ich drugiej randki! Meghan i Harry na drugą randkę wybrali się do Soho House, gdzie pracuje Markus. Anderson zorganizował im dyskretny stolik w klubie dla prywatnych członków, a ponieważ obowiązuje tam zakaz fotografowania, spędzili spokojny wieczór bez obaw, że ktoś ich nakryje i uwieczni. To właśnie Marcus pojechał z Meghan do Nowego Jorku. Kto jeszcze pojawił się w jej towarzystwie?

