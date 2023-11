3 z 4

William i Kate nie będą rodzicami chrzestnymi dziecka Meghan i Harry'ego?

Od kilku tygodni plotkuje się na temat rzekomego konfliktu między książęcymi parami. Podobno między małżeństwami nie układa się do tego stopnia, że książę Harry i Meghan Markle lada dzień wyprowadzą się z Pałacu Kensington. Jednak nie to zdecydowało, dlaczego książę William i księżna Kate nie będą rodzicami chrzestnymi kolejnego royal baby. Według protokołu nie mogą nimi być bowiem bliskie osoby z rodziny. Zazwyczaj świeżo upieczeni rodzice wybierają przyjaciół lub bliskich współpracowników. To potwierdzałoby wersję, że to właśnie George i Amal Clooneyowie będą wykonywać tę zaszczytną funkcję.

Należy jednak pamiętać, że każde royal baby ma kilku rodziców chrzestnych. Czasem jest ich nawet siedmioro, jak choćby w przypadku księcia George'a. Oznacza to, że George i Amal z pewnością nie będą jedyną parą, która dostąpi tego zaszczytu. Mimo wszystko to i tak duże wyróżnienie. Ciekawe tylko, co o tym wszystkim myśli królowa Elżbieta...