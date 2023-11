Od kiedy Meghan Markle i książę Harry w połowie października ogłosili, że wiosną 2019 roku zostaną rodzicami, świat oszalał na punkcie kolejnego royal baby. Im mniej czasu zostało do porodu, tym większe emocje wywołuje przyszły członek rodziny królewskiej. Będzie chłopiec czy dziewczynka? Jakie imię otrzyma? W zakładach bukmacherskich na Wyspach większym zainteresowaniem cieszą się zakłady dotyczące imienia dziecka niż te sportowe! Wiele mówi się również na temat tytułu, które będzie nosiło dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego!

Dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego nie będzie księciem ani księżniczką?

W dniu ślubu Meghan i Harry otrzymali od królowej Elżbiety II niezwykły prezent - zostali księciem i księżną Sussex. Okazuje się, że dziecko książęcej pary nie dostanie tytułu po rodzicach! Dlaczego? Zgodnie z tradycją, która została ustanowiona przez Jerzego V, tytuł księcia lub księżniczki należy się wyłącznie najstarszemu dziecku książęcej pary. W przypadku dzieci Williama i Kate - tytuł księcia dostałby tylko George, który obecnie jest trzeci w kolejce do tronu. Charlotte i Louis dostaliby tytuł lady i lorda. Tak się jednak nie stało, bowiem Elżbieta II przed 7 laty wydała dekret zgodnie, z którym Charlotte dostała tytuł Princess Charlotte of Cambridge, a Louis tytuł Prince Louis of Cambridge.

Nowe zasady, które ustaliła Elżbieta II dotyczą jednak dzieci Williama i Kate, a nie Meghan i Harry'ego. Wszystko zależy od królowej, która z myślą o swoim kolejnym prawnuku może znów zmienić zasady. Biorąc pod uwagę fakt, że ponoć Harry to jej ukochany wnuk, Elżbieta na pewno będzie chciała, żeby jego dziecko miało tytuł książęcy. Jeśli królowa podejmie inną decyzję, syn Meghan i Harry'ego otrzyma tytuł hrabiego Dumbarton, a córka Lady Mountbatten-Windsor. Jak myślicie, jaka decyzja ostatecznie zapadnie?

Meghan Markle ma urodzić już wiosną!

Mówi się, że dziecko księżnej i księcia Sussex przyjdzie na świat już w kwietniu

East News

