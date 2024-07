Tragiczne wieści płyną do nas z Francji. W wyniku zamachu przeprowadzonego w Nicei zginęły 84 osoby, a ponad 200 przebywa w szpitalach, z czego około 100 z nich walczy o życie. W zamachu zginęły dwie Polki, które były w Nicei w czwórkę - razem z dwiema siostrami, które przeżyły zamach i teraz wracają do Polski. Jak doszło do zamachu? W wielotysięczny tłum ludzi świętujących Dzień Bastylii wjechała rozpędzona ciężarówka. Zamachowiec to 31-letni mieszkaniec Nicei tunezyjskiego pochodzenia. W ciężarówce znaleziono jego dowód osobisty.

Cała Europa nie może pogodzić się z tym, co stało się we Francji. Ludzie jednoczą się z Francją i ze wszystkimi ofiarami tego tragicznego zamachu. Wśród nich jest Sasha Knezevic, mąż Anji Rubik. Sasha opublikował na Instagramie bardzo smutne wideo, na którym widać jak płacze po zamachu i w taki sposób pokazuje swoją bezsilność i strach przed tym, co stało się w Nicei. Większość jego fanów solidaryzuje się z Sashą.

Świat jest pełen nienawiści - napisał jeden z nich. To przerażające - napisał inny.

Wśród komentarzy pojawił się jeden (po polsku), w którym internautka skrytykowała nagranie Sashy. Co napisała?

Gdy zobaczyłam Twoje nagranie, to pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy było... jak można płakać tak rzewnie łzami i jednocześnie ustawić odpowiednio wcześnie kamerę, by to pokazać... Twój przekaz sprawia wrażenie ustawionego. Solidaryzuję się z Francją, jednak nie wydaje mi się odpowiednie nagrywanie swojego smutku.. żałoba jest cicha... Nie na pokaz... - napisała jedna z internautek.

Zgadzacie się z komentarzem internautki? Czy jednak Sasha słusznie opublikował to wideo?

Zgadzacie się z Sashą?

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek w Nicei.

Zginęły 84 osoby. Wśród nich są dwie Polki.