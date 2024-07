Jacek Olszewski znalazł szczęście u boku nowej dziewczyny. Wdowiec po siatkarce Agacie Mróz w rozmowie z Dzień Dobry TVN przyznał, że układa sobie życie na nowo. Olszewski pojawił się w śniadaniowym programie, w którym opowiedział o tym, jak trudno jest być samotnym ojcem. To właśnie on opiekuje się 8-letnią dziś Lilianą , która w chwili śmierci swojej mamy miała zaledwie dwa miesiące. Wygląda jednak na to, że samotny tata będzie mógł liczyć na wsparcie nowej partnerki.

Reklama

Mam dziewczynę, znajomych i przyjaciół i pracę, którą bardzo lubię- przyznał Jacek Olszewski.

Olszewski wciąż jednak pamięta o swojej żonie i matce Liliany. Mąż zmarłej Agaty Mróz opowiedział jak razem z ośmioletnią córką uczcił ostatnią rocznicę śmierci siatkarki. Jacek Olszewski i Liliana puszczali lampiony w kształcie serca.

Ostatnio to się skończyło prawie katastrofą. Bo chcieliśmy takie serce wysłać i się podpaliło i prawie spadło na samochód. Pobiegliśmy gasić- zdradził Michał Olszewski.

Trzymamy kciuki za szczęście Jacka Olszewskiego!

Zobacz także: „Wciąż widzę jej uśmiech, jej oczy” - mąż Agaty Mróz o zmarłej żonie, samotności i ich córce

Zobacz także

Jacek Olszewski opowiedział o nowym związku.

AKPA

Reklama

Mąż zmarłej Agaty Mróz pojawił się w programie DDTVN.