Kilka dni temu głośno zrobiło się o młodym aktorze "Rodzinki.pl", Danielu Dziorku. Tym razem nie z uwagi na jego aktorskie popisy, a szokujący wręcz post na Facebooku. Daniel w ostrych słowach potępił w nim uczestników niedawnej Parady Równości i wulgarnie odniósł się do znajomych, którzy wspierają osoby homoseksualne. W sieci zawrzało. Przypomnijmy: Gwiazdor "Rodzinki.pl" zaszokował homofobią. Internauci oburzeni

Słowa Dziorka wywołały lawinę komentarzy w sieci, a nieoczekiwanie głos w tej sprawie postanowił zabrać Mariusz Ząbkowski "Dżaga", sobowtór Dody, a prywatnie jej przyjaciel. Na swoim profilu na Facebooku umieścił wpis, w którym ironizuje na temat orientacji seksualnej aktora "Rodzinki". Sugeruje też, że jest on w homoseksualnym związku z... Maciejem Musiałem. Cała sytuacja równie mocno rozbawiła samą Dodę, która dołożyła swoje trzy grosze w dyskusji pod postem.



Jakie to cudowne uczucie widzieć moich kolegów w szczęśliwym związku.Zawsze mogę liczyć na Wasze wsparcie pod sceną podczas swojego show.Choc "Diego" musisz przestać korzystać z darmowego alkoholu w klubie bo wciąż robisz to "śmigło" przy ludziach ty wariacie.Mimo wszystko szac za to ze pomimo tak małego....nazwijmy to talentu masz odwagę ściągać spodnie i robić mi support - napisał Dżaga.