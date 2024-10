Na początku tego roku wszystkie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Tomasza Komendy. Niestety, kilka lat po wyjściu z więzienia, w którym niesłusznie spędził aż osiemnaście lat, Tomasz Komenda ciężko zachorował i zmarł w wieku 46 lat. Jeszcze przed jego śmiercią wyszło na jaw, że przestał utrzymywać kontakty ze swoją najbliższą rodziną. Teraz jego matka udzieliła poruszającego wywiadu, w którym opowiedziała o dramacie syna. Teresa Klemańska nie ukrywa bólu i żalu.

Kilka lat temu cała Polska żyła wstrząsającą historią Tomasza Komendy, który niesłusznie trafił do więzienia. Mężczyzna dopiero po osiemnastu latach w zamknięciu wyszedł na wolność. Cała Polska śledziła losy Tomasza Komendy, który starał się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Założył rodzinę i doczekał się syna. Niestety, po jakimś czasie okazało się, że relacja jego związek nie przetrwał. Komenda i jego był partnerka walczyli o alimenty w sądzie, a rodzina gorzko komentowała jego zachowanie wyznając, że nie mają z nim kontaktu.

W środę, 21 lutego, wszystkie media obiegła smutna informacja o śmierci Tomasza Komendy.

Po jego śmierci wszyscy zaczęli zadawać sobie pytanie, kto otrzyma spadek po Tomaszu Komendzie, który za spędzenie wielu lat w więzieniu otrzymał rekordowe zadośćuczynienie w wysokości prawie 13 milionów złotych. Kilka tygodni temu wyszło na jaw, że ruszyła już sprawa w sprawie majątku Komendy.

Teraz głos w sprawie dramatycznych losów syna zabrała jego matka. Teresa Klemańska w poruszającej rozmowie z dziennikarką Gazety Wyborczej opowiedziała Tomaszu Komendzie.

On pewnego dnia po prostu zniknął. Bez słowa zostawił klucze na komodzie. To było zaraz po tym, jak dostał pieniądze, w 2021 r. Już nie mogłam się do niego dodzwonić. Szukałam go wszędzie. Byłam na policji, ale zapytali, czy jest ubezwłasnowolniony. Odpowiedziałam, że nie. A oni, że w takim razie nie mogą mi pomóc, bo Tomek jest pełnoletni. Czasem ludzie na ulicy mnie zaczepiali i o nim mówili. Odwiedzałam miejsca, w których go widzieli, ale go nie było. On uciekał, jak słyszał, że idę

wyznała dla Gazety Wyborczej.