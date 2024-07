Aleksandra Kisio od dłuższego czasu ma nie lada problem ze swoją matką. Izabela Kisio-Skorupa zaistniała bowiem kilkoma głośnymi wywiadami, w których dość niepochlebnie wypowiadała się o córce. O sobie natomiast lubi mówić w superlatywach i snuć niewiarygodne wręcz plany. Ostatnio zdradziła nam, w którą stronę pójdzie jej kariera. Przypomnijmy: Mama Oli Kisio nagrywa płytę. Uwierzyli w nią wybitni muzycy

Teraz jednak okazuje się, że medialne zamieszanie wokół jej osoby nie do końca odpowiada samej zainteresowanej. Do komunikacji z prasą Kisio-Skorupa używa swojego Facebooka, gdzie zwykła zamieszczać "oficjalne" oświadczenia. W najnowszym poście matka aktorki wzywa wszystkich do zaprzestania pisania w ich imieniu artykułów, które mają na celu pogorszenie jej relacji z córką. Wszystko to oczywiście w typowym już dla Izabeli stylu.



NIE ZYCZYMY SOBIE ZEBY PISANO W NASZYM IMIENIU. W OBRONIE SWOJEJ .MOJEJ CORKI I RODZINY NIE ZYCZYMY SOBIE ZEBY KTOS STEROWAL POWODOWAL TAKIE SYTUACJE AFERY. PROSZE SIE ODCZEPIC I ZAJMOWAC SIE SOBA A NIE NASZA SYTUACJA TYM CO ROBIMY CO CHCEMY I CO MAMY ZAMIAR ROBIC. MOZECIE TYLKO POOGLADAC I TO WSZYSTKO> A PRZEDE WSZYSTKIM ZAMKNAC SIE> ZWYCZAJNIE ZAMKNAC GEMBY .IZABELA KISIO- SKORUPA [pisownia oryginalna] - możemy przeczytać na jej Facebooku.

Gwiazda powinna w końcu zareagować?

