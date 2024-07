W ostatnim odcinku Top Model z programem pożegnał się Mateusz Maga. Model był najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem show, a o jego urodzie i nękaniu przez internautów rozpisywało się większość mediów. Teraz, kiedy Mateusz stracił szansę na zwycięstwo w programie, postanowił wykorzystać jak najlepiej swoje pięć minut. Zobacz: Tyszka do Magi: Po co przyszedł do Top Model? Psychiki brak!

O propozycjach jakie otrzymywał od zagranicznych agencji modelingowych mogliśmy dowiedzieć się już na castingu, na który przyszedł Maga. Szansa na karierę w Nowym Jorku przepadła, kiedy model dowiedział się, że został przyjęty do programu. To właśnie wtedy postanowił pokazać, co potrafi i udowodnić, że nadaje się do tego zawodu.

Efekty były różne, ale jedno jest pewne: jego uroda idealnie wpisuje się w kanony modelingowe. Prawdopodobnie dlatego zainteresowała się nim jedna z najbardziej znanych agencji modeli i modelek w kraju, o czym Mateusz Maga poinformował na swoim Facebooku:

Moge już oficjalnie potwierdzić, iż w dniu dzisiejszym zawarłem kontrakt z agencją modeli i modelek ''D''vision'', która aktualnie przyjęła status tzw. agencji ''Matki'' i to ona reprezentuje mnie na kilku płaszczyznach. Wszelkie propozycje współpracy proszę bezpośrednio kierować do agencji D''vision badz do mnie: mateuszmaga.mm@gmail.com

Wielką medialną burzę wywołały również jego wpisy na Facebooku, w których tłumaczył się między innymi, co powodowało, że w programie zachowywał się tak, a nie inaczej. Przyczyny podawał przeróżne, ale najbardziej szokującą była choroba, z jaką zmaga się jego ojciec. Mateusz postanowił wytłumaczyć się również z tego:

Zaczynam nowe życie! Chcę podkreślić, iż nie miałem na celu wzbudzania litości czy robienia z siebie ofiary jak niektórzy sądzą. Moi najbliżsi wiedzą co przeżyłem... a przeszedłem piekło, które chcę wymazać z pamięci. Nie było to jakieś zwykłe zastraszanie czy grozby, a notoryczne nękanie.Jednakże tak jak wspominałem, już nigdy się nie poddam... będę walczył o marzenia... i nie dam się!

Trzymamy kciuki za karierę Mateusza!

