Większość widzów kojarzy Bartosza Żukowskiego z roli Waldusia z serialu „Świat według Kiepskich”. Ostatni odcinek uwielbianej przez Polaków produkcji Polsat wyemitował 16 listopada 2022 roku. Trudno było wyobrazić sobie kontynuowanie serii bez Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego (serialowych Paździocha i Boczka), którzy zmarli w 2020 i 2021 roku. Później o Żukowskim mogliśmy przeczytać sporo niezbyt pozytywnych doniesień. Tabloidy sugerowały, że aktor o siebie nie dba, nie jest dobrym ojcem, a nawet – nie płaci alimentów. Po raz pierwszy gwiazdor przyznał, co sądzi o tych plotkach i szczerze opowiedział o trudnych momentach w życiu.

Przez długi czas Bartosz Żukowski nie miał dobrej prasy. Media rozpisywały się na temat jego relacji z córką, rzekomym niepłaceniu alimentów oraz ciągnącym się rozwodzie. W rzeczywistości aktor wygrał wszystkie sprawy sądowe i podkreśla, że nie tylko ma bardzo dobry kontakt z dzieckiem, ale to przede wszystkim on wychował Polę. Ze względu na dobro dziewczyny nie zamierzał wykłócać się z dziennikarzami. Dziś nie ma o nich najlepszego zadania i wytoczył im procesy.

Pisano, że jestem fatalnym ojcem, nie interesuję się swoim dzieckiem i trafię do więzienia za niepłacenie alimentów. Wszystko to było kłamstwem. Jeszcze gdyby było w tym ziarno prawdy, może bym to jakoś zrozumiał. Ale sytuacja wyglądała zupełnie odwrotnie, co jeszcze bardziej mnie frustrowało. Zawsze miałem co najmniej opiekę naprzemienną nad córką, a bywały momenty, że to ze mną Pola spędzała więcej czasu. Głównie to ja ją wychowywałem

– wyjaśnił.