W Legnicy odbył się pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Na uroczystości pojawił się tłum żałobników. Nie było jednak czerni. Aktorka wymarzyła sobie, by w tej trudnej chwili ludzie przyszli ubrani na kolorowo. Jej urnę otoczyło mnóstwo kolorowych balonów. Jednak to, co stało się na cmentarzu porusza do łez. Piękny gest żałobników ku pamięci Marzeny Kipiel-Sztuki.

Uczczono pamięć Marzeny Kipiel-Sztuki na cmentarzu w Legnicy

Odbył się pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Wszystko tak, jak sobie zaplanowała. Miała marzenia, które żałobnicy uszanowali. Przemówienia bliskich podczas pogrzebu wyciskały łzy. Głos zabrała również Renata Pałys, z którą występowały wspólnie nie tylko w "Świecie według Kiepskich", ale także wcześniej, w teatrze w Legnicy. Ceremonia była świecka, a czuwała nad nią serialowa Paździochowa oraz Hospicjum w Wałbrzychu, gdzie Marzena Kipiel-Sztuka spędziła ostatnie chwile swojego życia otoczona opieką.

Po uroczystości żałobnicy udali się na cmentarz w Legnicy, gdzie pochowano Marzenę Kipiel-Sztukę. To co wydarzyło się na cmentarzu porusza do łez. Żałobnicy wypuścili w niebo 58 kolorowych balonów - ku pamięci Marzeny Kipiel-Sztuki i tego, że przeżyła z nimi 58 lat. W trakcie puszczono wzruszającą piosenkę Anny Jantar pt. "Nic nie może przecież wiecznie trwać".

Marzena Kipiel-Sztuka zmarła w wieku 58 lat po długiej chorobie. Wiadomość o jej śmierci dotarła do mediów 9 czerwca. Uwielbiana przez Polaków aktorka, serialowa Halina Kiepska ze "Świata według Kiepskich" odeszła z rana. Wiadomość o jej śmierci pogrążyła w żałobie tysiące Polaków. Marzena Kipiel-Sztuka jednak nie chciała, by jej ostatnie pożegnanie było smutne. Poprosiła o to, by przyjść ubranym na kolorowo, a zamiast wieńców przynieść kwiaty lub wpłacić cegiełkę na Hospicjum, w którym przebywała w ostatnich chwilach życia.

Kolorowe balony, które otaczały urnę podczas ceremonii pogrzebu, zostały wypuszczone w niebo. Marzena Kipiel-Sztuka pozostanie w sercach bliskich na zawsze.

