We wczorajszym odcinku czwartej edycji Top Model z programem pożegnał się Mateusz Maga - najbardziej kontrowersyjny uczestnik show. Jego kobieca uroda zachwyciła jury, które przepowiadało mu światową karierę, ale nie przypadła do gustu internautom. W programie też nie mógł liczyć na taryfę ulgową ze strony kolegów. Przypomnimy: Mateusz Maga odpadł z Top Model! Koledzy dali mu nieźle popalić

Maga był też krytykowany za swoje zachowanie względem innych uczestników, obrywało mu się również za brak chęci współpracy z fotografami, często określano go jako humorzastego. Teraz aspirujący model postanowił się wytłumaczyć i na Facebooku zamieścił obszerny post. Wyjaśnia w nim, że na samym starcie programu dowiedział się, że jego ojciec poważnie choruje na stwardnienie rozsianie. To sprawiło, że nie potrafił się otworzyć i skupić na pracy - nie chciał też nikomu wyjawiać tej smutnej informacji.

Już oficjalnie mogę ujawnić co było przyczyną mojego smutku, funkcjonowania w programie. Przed wejściem do domu TM spędziliśmy kilka dni w hotelu. W dniu kiedy mieliśmy opuścić hotel zadzwoniłem do moje siostry i nie spodziewałem się tego, że ten telefon okaże się dla mnie takim masakrycznym w konsekwencjach wydarzeniem. W rozmowie ujawniła mi, że tato miał rzut choroby, gdyż zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Nie chciała mi nic więcej powiedzieć… wiedziałem, że nie zrobiła tego celowo i tym samym nie chciała, żebym o tym wiedział – tak zakończyliśmy rozmowę. Podczas pobytu w domu Top Model nikomu nie przyznałem się o tym co mi jest, tłumiłem to w sobie, a rozmawiając telefonicznie z moją Mamą wiedziałem, iż nic mi nie powie. Moje przygnębiające funkcjonowanie wpływało na wszystko co robiłem w programie, nie mogłem się skupić, skoncentrować, pokazać siebie, w tym na relacje z innymi. Jednakże starałem się cieszyć czy stwarzać pozory, że wszystko jest ok - czytamy na jego Facebooku.