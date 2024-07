Już za tydzień wielki finał czwartej edycji Top Model. Mateusz Maga wprawdzie nie będzie walczył o zwycięstwo w show, ale jest zdecydowanie najbardziej medialnym uczestnikiem tej odsłony programu. Kontrowersje wzbudza przede wszystkim jego wygląd, nie brakuje też plotek o jego orientacji seksualnej. Przypomnijmy: "Można myśleć, że jestem gejem, ale..."

Mateusz wciąż jest też narażony na ataki hejterów, szczególnie na swoim profilu na Facebooku, gdzie internauci chętnie komentują jego zdjęcia. Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów jest to, że Maga rzekomo specjalnie upodabnia się do kobiety, aby wzbudzać więcej zainteresowania oraz planuje zmianę płci, która umożliwi mu robienie kariery jako modelka. Mateusz jest oburzony takimi oskarżeniami i wystosował specjalny post opatrzony roznegliżowanym zdjęciem.



Dla tych, którzy uważają, że jestem kobiecy. Już to wiele razy powtarzałem... to, że mam takie, a nie inny rysy twarzy nie oznacza, że celowo coś robiłem, żeby upodabniać się do dziewczyny !! Nigdy nie zamierzałem i nie zamierzam zmieniać płci !! Irytuje mnie jak zaczynają tworzyć się niepotrzebne spekulacje - napisał na swoim Facebooku Maga.