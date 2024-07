Mateusz Grędziński wygrał The Voice of Poland! Wokalista z drużyny Andrzeja Piasecznego uwiódł widzów swoją barwą i singlem "Obietnice". Mateusz zdobył w ten sposób kontrakt płytowy, więc wkrótce zacznie prace nad swoim debiutanckim albumem. Jaki to będzie krążek?

Myślę, że ta płyta będzie połączona, bo to będą nie tylko emocje, ale też bardzo dużo zabawy, dużo bardzo uśmiechu. Będzie to płyta motywacyjna. Lubię motywować siebie, lubię motywować ludzi do tego żeby się uśmiechali, żeby żyli, żeby korzystali z tego, co mamy.

Kogo wielki wygrany show The Voice of Poland zamierza zaprosić do muzycznego duetu? Posłuchajcie!

