Związek Rafała Maseraka z Anitą Kopiec to już przeszłość! Okazuje się, że tancerz nie wykorzystał ostatniej szansy jaką prawie miesiąc temu dostał od swojej ukochanej. Jak donosi „Fakt” pomiędzy Maserakiem a Anitą Kopiec doszło ostatnio do awantury, podczas której zapadła decyzja o rozstaniu. Wszystko wskazuje więc na to, że Rafał nie potrafił przekonać swojej partnerki, że może się dla niej zmienić.

Zaledwie po miesiącu próby odbudowania ich związku, Anita kazała Rafałowi spakować swoje rzeczy i wyprowadzić się z jej mieszkania.

Czy tym razem tancerz się podda i przestanie walczyć o Anitę?