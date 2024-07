Choć jak sama nazwa wskazuje - Taniec z Gwiazdami - jest z założenia programem w którym gwiazdy showbiznesu próbują swoich sił na parkiecie. Z założenia też partnerzy celebrytów są tylko ich tłem. Okazuje się jednak, że nie zawsze! W zbliżającej się jesiennej edycji "TzG" będzie mieli doczynienia z całkowicie gwiazdorską parą. Wszystko za sprawą wymagań Rafała Maseraka, który dzięki temu programowi i romansowi z Małgorzatą Foremniak zasłużył na miano lokalnego gwiazdora.

Jak donosi "Super Express" tancerz uznał, że do tej edycji "TzG" sam wybierze sobie partnerkę. Powodem tych rządań jest to, że w poprzedniej edycji Maserak odpadł w pierwszych odcinkach. Teraz chce mieć gwarancję, że w programie zostanie na dłużej, a to może mu zagwarantować tylko partnerowanie jakiejś znanej gwieździe.

Ciekawe zatem, czy też inni tancerze-gwiazdorzy będą chcieli pójść śladem pana Rafała. Jeśli tak już nie długo będzie trzeba zmienić nazwę programu na "Taniec z Tancerzami".

