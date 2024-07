Tatiana Okupnik wczoraj świętowała 34 urodziny (wszystkiego najlepszego!). Na tę okazję wybrała bardzo frywolną stylizację, którą udowodniła, że od czasów odejścia z Blue Cafe moda i styl wciąż są dla niej obcym tematem. Od kilku lat uważaliśmy Tatianę za jedną z poprawnie ubranych gwiazd. Wyważone kreacje adekwatne do jej jazzowo-soulowej twórczości nadawały pewnej szlachetności. Od wczoraj nasze zdanie na temat jej stylu wróciło do tego z czasów początku kariery Okupnik.

Zaskakujące jest, że w dobie szerokiej dostepności do usług stylistów (nawet darmowych, ze stacji TVN) i łatwego dostępu do dużych marek stylizacja Tatiany jest kompletnym nieporozumieniem. Przedarte dżinsy do kostek jeszcze jesteśmy w stanie zaakceptować, ale kamizelkę opierającą się na sznurkach wyciągniętą z szafy cyrkowca?

Czujemy, że ten look Tatiany przejdzie do historii i trafi na listę 100 najgorzej ubranych gwiazd wszech czasów. Już nawet Olszówka i jej zestaw pod kolor jest bardziej fashionowy niż to coś Tatiany.

Porównaj jak Tatiana Okupnik wypadła na tle koleżanek z pracy: