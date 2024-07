Maryla Rodowicz odniosła się do swojej krytyki po meczu z Portugalią. Po odpadnięciu Polaków z Euro 2016, gwiazda nie pozostawiła suchej nitki na naszych piłkarzach. Przed kamerą stacji Polsat bezlitośnie oceniła naszą reprezentację, wytykając im brak formy i słabą grę. Jej słowa natychmias obiegły Internet, spotykają się z gwałtowną reakcją wielbicieli naszych piłkarzy.

Od trzydziestej minuty żeśmy stali. To nie była piłka do przodu. To nie był ładny futbol. Mam dużo żalu do naszych piłkarzy. Nie wiem na co liczyli. Może liczyli na karne tak jak w meczu ze Szwajcarią, ale nie można liczyć na karne. Od 30 minuty grali fatalnie. Gdybym ja tak grała koncerty... Miałabym nie mieć siły na bis? To jest ich zawód. Jak piłkarze nie mają kondycji, to niech trenują! Sorry! - powiedziała po meczu Maryla Rodowicz.