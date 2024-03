To naprawdę wspaniały czas w życiu Mariny i Wojtka Szczęsnego! Kilka tygodni temu para ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, a teraz zakochani mają kolejne powody do świętowania. Polska awansowała bowiem na Euro 2024 i w dużej mierze przyczynił się do tego właśnie Wojciech Szczęsny, który - jak zawsze - świetnie spisał się na bramce! Szczęśliwa Marina po wygranym meczu polskiej reprezentacji postanowiła skierować piękne słowa do męża i przy okazji pogratulowała też sukcesu całej drużynie.

Marina nie kryje dumy z Wojciecha Szczęsnego

Reprezentacja Polski w piłce nożnej jedzie na Euro 2024! Polscy piłkarze zapewnili sobie awans na mistrzostwa po wygranym meczu z Walią. Bohaterem spotkania został okrzyknięty Wojciech Szczęsny, który nie tylko miał świetnie interwencje podczas całego meczu, ale także obronił decydujący rzut karny. Szczęśliwi kibice nadali mu już nawet nowy przydomek - "Minister Obrony Narodowej"!

Ukochana polskiego bramkarza, Marina, po meczu nie mogła powstrzymać łez wzruszenia, a teraz postanowiła podzielić się pięknym wpisem w mediach społecznościowych. Ciężarna żona Wojciecha Szczęsnego nie ukrywa swojego szczęścia i dumy z męża! Gwiazda pogratulowała również sukcesu całej polskiej reprezentacji.

Bejbi mama szczęśliwa po wczorajszym awansie naszej reprezentacji na Euro. Gratulacje dla całego zespołu, a w szczególności dla mojego męża @wojciech.szczesny1 z którego jesteśmy bardzo dumni. Niesamowite emocje i wzruszenie. Do ostatniej sekundy nie traciliśmy wiary. A nasza wiśnia tak pięknie rozkwitła - napisała Marina

Przy okazji Marina pochwaliła się też nowym wideo, na którym możemy podziwiać jej ciążowy brzuszek. Błogosławiony stan zdecydowanie jej służy!

Fani w komentarzach pod nowym postem Mariny nie tylko gratulują i podziwiają wspaniały występ jej męża w ostatnim meczu, ale także zachwycają się tym, jak gwiazda promienieje w ciąży.

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów!