Maryla Rodowicz wspomina swoje najbardziej odważne kreacje! Pamiętacie jej stój na sylwestra w Polsacie w 2013 roku, który sama artystka określiła jako "goła baba na scenie"? Motywem przewodnim imprezy był wtedy karnawał w Rio, dlatego artystka postanowiła oddać klimat imprezy, na której tańczą prawie gołe tancerki. Jak udało jej się stworzyć taki oryginalny strój?

Pomysł narodził się stąd, że zadzwoniła do mnie caryca Polsatu, Nina Terentiew i powiedziała, że szykują sylwestra, który ma mieć hasło Karnawał w Rio. Odpaliłam google i patrzę, jak wyglądały te tancerki w Rio. Wszystkie gołe, tylko poprzyklejane miały ogromne pióra, pióropusze. I się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby było goło i wesoło. Moja stylistka Ania Zeman pomyślała, że zrobimy odlew z plastiku, taki tors i do tych sztucznych piersi zostały przyczepione ozdoby, doczepione były pióra. I pamiętam, że jak moi przyjaciele, którzy oglądali to w różnych częściach Polski, mówili do siebie: “Ty chodź, Mańka goła na scenie”. Realizator też myślał, że jestem goła i pokazywał tylko takie dalekie plany. Ludzie też zamarli", wspomina Maryla Rodowicz.