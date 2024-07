Martyna Wojciechowska powitała Nowy Rok w towarzystwie swojej córeczki. Podróżniczka i dziennikarka spędziła czas w Beskidach. Górskie powietrze oraz wypoczynek z pewnością dobrze zrobią Martynie, która ostatnio walczyła o powrót do zdrowia. Martyna i jej córeczka Marysia dobrze bawiły się także już po sylwestrze. Dziennikarka pokazała ich wspólną fotkę w przebraniach. Córeczka gwiazdy ma na sobie perukę afro, a sama Martyna - czepek pielęgniarki. Obie wyglądają uroczo!

A kto powiedział, że Sylwester może być tylko raz w roku? My dobrze bawimy się każdego dnia! Zawsze w najlepszym towarzystwie. Martyna i Marysia - napisała na Facebooku Martyna Wojciechowska.

Mamy nadzieję, że Martyna ma się coraz lepiej! Już przed świętami na Facebooku Martyny pojawił się post, na którym dziennikarka jeździła na elektronicznej deskorolce. Oby 2016 był rokiem zdrowia i szczęścia dla Martyny i jej córeczki Marysi!

