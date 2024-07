"Kobieta na krańcu świata" wraca na antenę! Martyna Wojciechowska promowała nową edycję programu na specjalnym evencie. Dziennikarka wyglądała świetnie! Widać, że jest w dobrej formie, a powrót jej programu bardzo ją cieszy. Po zmaganiach gwiazdy z tajemniczą chorobą, to bardzo dobre wiadomości.

Pierwszy odcinek "Kobiety na krańcu świata" pojawi się na antenie TVN już 16 października. Fani są zachwyceni, a sama Martyna Wojciechowska zachwycona wsparciem, jakie dostaje od swoich wielbicieli.

Dostaję od Was tyle wsparcia, tyle dobrej energii, wiadomości, maili, pytań o to, co dalej z programem... Dziękuję Wam. Za troskę, za to, że sprawiacie, że to, co robię ma jeszcze większy sens. Jesteście wspaniali! Ode mnie - dla Was, na dzień dobry OGROMNE DZIĘKUJĘ! M. - napisała na swoim Facebooku.