Martyna Wojciechowska bardzo długo trzymała swoją córkę pod kloszem. Ostatnio jednak zdecydowała, że dziewczynka jest gotowa, aby pokazać ją światu. Przypomnijmy: Córka Wojciechowskiej jest śliczna!

W najnowszej "Gali" znalazł się obszerny wywiad z dziennikarką, któremu towarzyszy też sesja zdjęciowa - wystąpiła w niej również mała Marysia. Wojciechowska opowiada w nim o okresie ciąży, podczas której nie brakowało dramatycznych momentów, bo Martyna nie zamierzała rezygnować ze swoich podróżniczych zobowiązań.



Z medycznego punktu widzenia nie powinnam mieć dziecka, lekarze powiedzieli mi, że raczej nie mam na to szans. To jest dar od losu, jakkolwiek byłam przerażona faktem, że jednak zostanę mamą. Miałam już wtedy w planach wspinaczkę na Elbrus i dowiedziałam się o tym, że jestem w ciąży dzień przed wylotem. Postanowiłam mimo to wszystko lecieć. Podczas wspinaczki wymiotowałam i nie wiedziałam już, czy to z powodu choroby wysokościowej, czy ciąży... - wspomina.