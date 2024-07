Martyna Wojciechowska to zdecydowanie przykład kobiety sukcesu. Samodzielna, odważna i bezkompromisowa - zdobywała największe szczyty, podróżuje po świecie i wychowuje córkę. Podkreśla, że świetnie sobie radzi bez mężczyzny u boku. Przypomnijmy: Wojciechowska: Nie mogłabym usługiwać mężczyźnie

W najnowszym wywiadzie Martyna podkreśla po raz kolejny, że nie dogaduje się już tak dobrze z mężczyznami. W rozmowie z tygodnikiem "Gwiazdy" wyznaje, że tęskni za facetami sprzed lat, którzy w jej mniemaniu byli bardziej męscy i kulturalni. Dodaje też, że wielu mężczyzn próbuje dyskredytować jej osiągnięcia i sukcesy.

Obserwując to co się dzieje, odkąd jestem dorosłą kobietą, powiedzmy na przestrzeni 15, 20 lat dochodzę do wniosku, że kiedyś mężczyźni byli bardziej męscy. Teraz są bardziej metroseksualni i zdecydowanie mi to przeszkadza. W moich sukcesach mężczyźni dopatrują się drugiego dna. Że ktoś mi wszystko umożliwił, załatwił, wniósł mnie, zorganizował, wachlował po drodze. Myślą tak po, aby się poczuć trochę lepiej - stwierdziła.