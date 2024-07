Anita Werner to jedna z bardziej tajemniczych polskich gwiazd. Chłodna, profesjonalna i skupiona na pracy nigdy nie dała kolorowym magazynom okazji do podglądania jej życia prywatnego. Z tym większym zainteresowaniem na salonach plotkowano o jej rzekomym związku z Martyną Wojciechowską. Żadna z pań nigdy nie komentowała tych "rewelacji". Aż do teraz. W końcu Werner postanowiła spróbować odpowiedzieć na trudne pytania w rozmowie z z magazynem "MaleMEN".

Dziennikarz zapytał szczerze, czy "Martyna Wojciechowska jest twoim facetem?".

- O! To mój ulubiony wątek. Bardzo zabawne to jest. Niektórzy traktowali to całkiem poważnie.

Przy okazji Anita wspomniała swoją pierwszą i największą miłość:

- Miałam 16 lat. Poznaliśmy się na nartach. Fantastycznie jeździł. Byłam młodsza osiem lat. To była przepaść. Przez chwilę mi się wydawało, że on też się zakochał, ale... wybrał inną.

