W karierę w telewizji zaczęła od prowadzenia programu motoryzacyjnego, ale dopiero hit „Big Brother” w TVN zrobił z niej gwiazdę. Do programu ćwiczyła dykcję, schudła, zmieniła kolor włosów i fryzurę. Wypadła tak dobrze, że posypały się kolejne propozycje i przyszła duża popularność.

Zasłynęła tym, że ma na siebie oryginalny pomysł – wizerunek kobiety, która ma typowo męskie hobby. Jak sama stwierdziła w 2001 roku, nie robiła tego specjalnie, aby się wyróżnić:

Dzisiaj myślę, że gdybym chciała wykreować jakąś postać medialną, to też wpadłabym na ten pomysł. Tylko że kiedy ja wymyśliłam ten wizerunek, to daleka byłam od wiedzy dotyczącej public relations. Miałam 10 lat, kiedy zaczęłam jeździć motorynką, a w liceum na rozpoczęcie roku szkolnego przyjechałam już czerwoną MZ-tką i chodziłam w mundurze armii amerykańskiej. Z perspektywy czasu muszę przyznać, że to był strzał w dziesiątkę! Czuję się bezpiecznie, bo niewiele jest kobiet, które zajmują się sportami ekstremalnymi, sportem motorowym. W związku z tym nie muszę startować w wyścigu szczurów typu: „Lalka, na twoje miejsce to tu czeka takich chętnych 50 za drzwiami”. Wiem, że nie usłyszę tego, bo nie czeka ich 50.

A skąd wzięła się „twarda Martyna”? Ukształtowały ją trudne osobiste doświadczenia.

Widziałam i doświadczyłam wiele cierpienia. Choroba okaleczyła moją kobiecość. Gdy wyszłam ze szpitala, byłam innym człowiekiem. Z wielką motywacją do życia i pędem do tego, żeby nie stracić już ani minuty. Gdy wychodziłam ze szpitala po dwóch ciężkich operacjach i chciałam pojechać na narty, lekarze powiedzieli: „Tak, tak, za rok, za dwa wrócimy do tematu, a teraz, dziecino, lecz się”. A ja dwa miesiące później z nie zagojoną blizną na brzuchu pojechałam i szalałam na trzech tysiącach metrów. Strasznie chciałam wrócić do życia, do zdrowych ludzi.