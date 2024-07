Marta Żmuda Trzebiatowska planuje w najbliższym czasie zostać mamą? Kiedy padło takie pytanie z ust Mateusza Hładkiego w Dzień Dobry TVN, znana aktorka wybrnęła nie mówiąc za wiele na ten temat. Dodała, że życie prywatne chciałaby zachować tylko dla siebie:

Na razie bardzo chętnie zapraszam Państwa do teatru, gdzie bardzo dużo gram. Mam bardzo dużo pracy teatralnej, dlatego też tam rzadko mnie widać na salonach, bo większość imprez odbywa się wieczorami, kiedy gram spektakle. Staram się zachować swoje życie prywatne dla siebie. Miłość i to, co w domu, to coś, czym nie chciałabym się dzielić - mówi gwiazda.