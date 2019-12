Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula zostaną rodzicami. Synek czy córeczka?

To będą dla nich wyjątkowe święta. Aktorska para Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula spodziewają się drugiego dziecka! Marta i Kamil mają już dwuletniego synka. Po tym, jak aktorka urodziła Bruna, zrobiła sobie dłuższą przerwę w karierze. Potem wróciła w wielkim stylu: zagrała w chwalonym filmie Xawerego Żuławskiego „Mowa ptaków”, została tytułową „Blondynką” w ósmym sezonie serialu TVP, a przede wszystkim dołączyła do ekipy serialu „Na dobre i na złe” i za rolę Hanny Sikorki została nominowana do Telekamer 2020 w kategorii aktorka. W serialu już od paru lat gra jej mąż Kamil Kula.

Marta Żmuda Trzebiatowska jest w ciąży

Czy teraz aktorka znowu zniknie z ekranu na dłużej? Jak dowiedział się "Flesz", Marta Żmuda Trzebiatowska będzie pracować, dopóki będzie się dobrze czuć. Na razie cały czas gra w serialu oraz w Teatrze Kwadrat. Ale o planach dotyczących urlopu macierzyńskiego na razie nie chce mówić. Podobnie jak o płci dziecka. „Flesz” dowiedział się jednak, że na razie wszystko wskazuje na to, że niedługo na świecie pojawi się upragniona córeczka.

Parze serdecznie gratulujemy!

Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula pobrali się w 2015 roku

