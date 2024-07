Marta Wierzbicka pojawiła się na konferencji ramówkowej nowej stacji telewizyjnej TVN Meteo Active. Chociaż po udziele aktorki w "Tańcu z Gwiazdami" minęło sporo czasu, to Marta nie przestaje dbać o swoją figurę. Zobacz: Marta Wierzbicka pochwaliła się perfekcyjną figurą!

Przy okazji prezentacji propozycji programowych TVN Meteo Active, aktorka zdradziła co robi, aby być w formie. Od dłuższego czasu gwiazdy stosują diety i mordercze treningi, a Wierzbicka stawia na sport. Jej smuklejsza sylwetka to efekt biegania oraz uprawiania kobiecego fitnessu. Jednak na aktywności fizycznej u Marty się nie kończy. Tylko nam aktorka powiedziała co jeszcze robi, aby wyglądać fit. Od tego wyznania zrobiło się gorąco...

" Taniec na rurze na pewno przynosi mi wielką satysfakcję, kiedy wyjdzie mi jakiś konkretny trik, to bardzo się z tego cieszę. Niestety moje nogi, moje ręce płaczą, ponieważ jestem cała posiniaczona. Ale lubię taki wysiłek fizyczny, taki naprawdę mocny kiedy czuję swoje mięśnie ."

Aktorka zachęciła również kobiety w każdym wieku, aby spróbowały przygody z tańcem na rurze. Tego typu wysiłek fizyczny, to nie tylko sport dający szybkie efekty i wysmuklający sylwetkę, ale też daje ogromną pewność siebie.

Sezon bikini coraz bliżej, myślicie że skusicie się na pole dance?