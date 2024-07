Najbardziej oczekiwane show tej wiosny wreszcie wystartowało. "Taniec z gwiazdami" już po raz drugi zdecydował się zrealizować Polsat, przejmując show po TVN. Przed startem nowej odsłony długo spekulowano, kto zatańczy na parkiecie. Ostatecznie w programie zdecydowały się wystąpić najgorętsze gwiazdy polskiego show biznesu.

Za nami pierwszy odcinek show, w którym doszło do pewnych zmian. W poprzedniej edycji na początek w konkursie brały udział tylko panie, panowie wystąpili zaś tylko we wspólnym tańcu. Dziś o awans do kolejnego odcinka walczyły wszystkie pary.

Po pierwszych tańcach punktacja przedstawiało się następująco:

Anna Wyszkoni i Jan Kliment (salsa) - 39 punktów

Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino (taniec współczesny) - 39 punktów

Mateusz Banasiuk i Hania Żudziewicz (fokstrot) - 32 punkty

Marcelina Zawadzka i Rafał Maserak (walc angielski) - 32 punkty

Marcin Miller i Nina Tyrka (jive) - 30 punktów

Rafał Maślak i Agnieszka Kaczorowska (charleston) - 28 punktów

Joanna Orleańska i Przemysław Modrzyński (rumba) - 27 punktów

Honorata Skarbek i Kamil Kuroczko (quickstep) - 27 punktów

Jan Mela i Magda Soszyńska Michno (cha-cha) - 27 punktów

Artur Dziurman i Walerija Żurawlewa (tango) - 25 punktów

Marta Wierzbicka i Łukasz Czarnecki (pasodoble) - 25 punktów

Misiek Koterski i Janja Lesar (walc wiedeński) - 24 punkty

Po podsumowaniu głosów jurorów i publiczności z programem pożegnała się: Marta Wierzbicka i Łukasz Czarnecki. Zaskoczeni?

