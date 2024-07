1 z 7

Marta Wierzbicka to już celebrytką pełną parą. Bankiety, sesja w Playboyu i wypowiedzi, które wzbudzają emocje czyli wszystko to, co każda gwiazda mieć powinna. Przypomnijmy: Wierzbicka przyznała się do brania narkotyków

Wierzbicka na bieżąco aktualizuje też swojego bloga "Lubię Szpinak". Pisze tam o swoich codziennych zajęciach, studiach, chłopaku czy diecie. Ostatnio umieściła notkę i zdjęcia obrazujące jej studencką imprezę i pierwsze dni wakacji, które spędziła nad morzem w miejscowości Rewa. Przyznała jednak, że czeka ją jeszcze ostatni egzamin na uczelni.



Ostatni dzień na planie "na wspólnej" przed przerwą wakacyjną, kończymy właśnie ten sezon i jest bardzo dużo pracy, na szczęscie już mam wakacje... gdyby nie jedna głupia poprawka na uczelni. Zmontowałam dla Was filmik z imprezy na moim wydziale i ze wspaniałego weekendu nad morzem- w Rewie. Pogoda dopisała, wiatr również, a to ważne bo uczyłam się pływać na Kajcie. Obawiałam się, że Cuki będzie się bała wody, jednak znów pozytywnie mnie zaskoczyła! Nawet nurkowała! - napisała na lubieszpinak.blogspot.com

