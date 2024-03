Uczestniczka ostatniej edycji "Farmy" jest zaręczona! Marta dodała osobisty wpis na swój Instagram i pokazała zdjęcia z tego magicznego momentu. Tylko spójrzcie na jej szczęście!

Marta z "Farmy 3" jest zaręczona

Marta Suwińska jest gwiazdą trzeciej edycji programu "Farma". Kobieta doszła aż do półfinału i niewiele zabrakło, aby znalazła się w finale show. Teraz jednak w jej życiu czas na zmiany w życiu prywatnym! Kobieta właśnie pochwaliła się serią zdjęć z pięknego momentu w jej życiu, czyli z zaręczyn, które odbyły się w malowniczych górach we Włoszech. Opis do zdjęć nie pozostawia wątpliwości, że kobieta jest obecnie bardzo szczęśliwa:

Powiedziałam TAK Chciałabym podzielić się z Tobą tą nowiną i jak bardzo jestem SZCZĘŚLIWA !Mam obok siebie kumpla, przyjaciela, partnera… wspaniałego człowieka, który jest moim największym wsparciem i …. TAK ZOSTANĘ JEGO ŻONĄ ! - czytamy.

Pod wpisem Marty fani od razu ruszyli z gratulacjami:

Jeszcze raz gratulacje dla Was i bądźcie zawsze tak szczęśliwi ;) aaaa małżeństwo jest suuuuuuuper

Wow! Gratulacje, brawo!

Brawo !!!! Teraz czekamy na wesele farmerskie - napisała zwyciężczyni trzeciego sezonu Farmy.

Warto wspomnieć, że zwyciężczyni trzeciego sezonu "Farmy" Angelika Kałużna również podzieliła się radosną nowiną i przekazała fanom, że spodziewa się dziecka. Jej córeczka już w czerwcu przyjdzie na świat. Kobieta wyjawiła tą informację na wizji, podczas finału, a fani nie kryli zaskoczenia!

Gratulujemy!

