Najnowszy numer "Flesza" już od poniedziałku do kupienia za jedyne 2,19 zł! Co znajdziecie w nowym numerze? Marta Kaczyńska i Marcin Dubieniecki nie są już razem. Po trzech latach w końcu się rozwiedli. Dlaczego trwało to tak długo? O tym dowiecie się z najnowszego "Flesza". Poza tym przeczytacie, kiedy odbędzie się ślub Agnieszki Radwańskiej!

Reklama

Polecamy także: 10 rzeczy, których nie wiecie o Agnieszce Radwańskiej. Słabości, tajemnice, miłości...

A na deser proponujemy 208 idealnych prezentów na Święta dla twojej mamy, partnera i przyjaciółki! Na który z nich się skusisz?

Zobacz także

Szukajcie nowego "Flesza" już w poniedziałek!

Więcej: Marta Kaczyńska i Marcin Dubieniecki już po rozwodzie. Jak podzielili swój majątek?

Marta Kaczyńska i Marcin Dubieniecki nie są już razem.

Flesz

Reklama

Agnieszka Radwańska - kiedy wychodzi za mąż?