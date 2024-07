Informacja o tym, że Marta Grycan schudła 10 kilo była dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Jeszcze kilka miesięcy temu celebrytka nie miała nic przeciwko krągłym kształtom, a nawet zachwalała je i uważała, że są one bardzie atrakcyjne niż szczupłe ciała modelek. Bizneswomen w ostatnim numerze "Party" wyznała, że schudła przez przypadek (zobacz). Niedawno gwiazda zdradziła kolejne sekrety swojej diety, dzięki której w 3 miesiące pozbyła się zbędnych kilogramów.

- Nie stosuję żadnych diet, nie odmawiam sobie niczego. Staram się jednak, by wszystko to, co pojawia się u mnie na stole, było naturalne i ekologiczne. W moim domu jada się mnóstwo warzyw, ziół. Zamiast coli pijemy dużo wody - wyznała jednemu z tabloidów Marta Grycan. Niezdrowemu jedzeniu, a zwłaszcza fast foodom, mówimy nie. U mnie każda potrawa zawsze jest pięknie podana i udekorowana. Pierwsze jedzą oczy - dodała.