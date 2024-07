Marta Grycan jest już nie tylko ekspertem od gotowania i wypieków. Jej drugi poradnik "Moja Dolce Vita" udowadnia, że bizneswoman doskonale zna się na sprawa związanych z urodą i dbaniem o siebie.

Grycanka podzieliła się ze swoimi fankami m.in. prywatnymi patentami na cellulit oraz przepisami na domowe maseczki przeciwko zmarszczko. Ponadto, wertując kartki książki gwiazdy można natrafić na ciekawe wskazówki dotyczące... picia wody, która korzystnie wpływa na organizm. Zobacz: Jak Marta Grycan walczy z cellulitem?

Według Marty picie wody w odpowiednich ilościach jest kluczem do zdrowia i nieskazitelnej urody. Wpływa bowiem pozytywnie na sprężystość skóry, kondycję włosów i odżywienie komórek skóry.

- Przede wszystkim ważne jest, aby pić jak najwięcej wody, ale nie zwykłej wody, tylko wody źródlanej - czytamy w książce "Moja Dolce Vita". Woda jest organizmem żywym i dopiero w momencie, kiedy jest dojrzała i gotowa do picia, wypływa na powierzchnię i pozwala nam w pełni korzystać ze swojej cudownej mocy. Woda ze studni jest często czerpana, zanim osiągnie pełnię swojej harmonii i odpowiednią dojrzałość, a co za tym idzie – pijąc ją, gasimy tylko pragnienie, bez dodatkowych korzyści dla naszego organizmu. Woda w naturze ma temperaturę 4°C i jest to najlepsza temperatura do jej spożywania.

Wiedza Marty Grycan z zakresu zdrowego żywienia, wydaje się być imponująca. Jednak czytając fragmenty jej najnowszej książki można dojść do wniosku, że nie ma w niej nic odkrywczego. Jest za to dobrym podsumowaniem tego wszystkiego, co od wielu lat znajdziemy w kobiecych pismach.

