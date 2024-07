Chociaż trudno w to uwierzyć, to jedak ta informacja jest prawdziwa. Popularna bizneswoman, właścicielka cukierni i miłośniczka markowych kreacji planuje zaprojektować własną kolekcję sukien wieczorowych. Jak ustalił magazyn "Flesz" ma to być linia dla kobiet o pełniejszych kształtach. Tych, które swoje walory nieumiejętnie ukrywają pod a w końcu kobiety o bujnych kształtach są piękne.

Niedawno Marta Grycan odebrała statuetkę Sukces Roku 2011. Na scenie pojawiła się w szmaragdowej asymetrycznej kreacji, którą sama zaprojektowała. Jeśli inne kreacje, które stworzy będą równie ciekawe jak ta, wróżymy Marcie ogromny sukces rynkowy.

Oto "zwiastun" pierwszej kolekcji Marty Grycan:

