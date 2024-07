Najnowsza kolekcja kosmetyków brązujących Artdeco Marrakesh Sunset 2012, została zainspirowana bogactwem barw, orientalnymi zapachami oraz niezwykłą architekturą miasta Marrakesz.

Jeśli w dzieciństwie zachwycałaś się „Opowieściami tysiąca i jednej nocy”, chciałaś zobaczyć zaklinaczy węży, arabskich kuglarzy oraz stragany uginające się pod ciężarem pachnących przypraw i owoców, to nareszcie masz szansę spełnić te marzenia. Jest na świecie takie miejsce, gdzie baśniowe opowieści mieszają się z rzeczywistością, a czas zatrzymał się w miejscu. To Marrakesz.

W kolekcji znajdziecie:

Rozświetlający róż do policzków / Bronzing Glow Blusher. Cena ok. 89 zł

Rozświetlający puder brązująy / Bronzing Glow Powder. Cena ok. 82 zł

Kasetka magnetyczna / Beauty Box Duo. Cena ok. 36 zł

Błyszczyk do ust / Hydra Lip Booster. Cena ok. 49 zł

Cienie do powiek / Eyeshadow. Cena ok. 25 zł

Lakier do paznokci / Ceramic Nail Lacquer. Cena ok. 29 zł.