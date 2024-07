Mamy dobre informacje dla fanów Maroon 5 - okazuje się bowiem, że zespół już za kilka miesięcy wystąpi w Polsce. Pierwszy koncert słynnej grupy odbędzie się 1 czerwca w TAURON Arenie Kraków. Bilety na to muzyczne wydarzenie trafią do sprzedaży już 10 lutego na www.LiveNation.pl. Występ w Polsce to jeden z punktów na mapie ich światowej trasy koncertowej, która rozpoczęła się rok temu w Stanach Zjednoczonych.

Zespół Maroon 5 ma na swoim koncie aż trzy statuetki Grammy. Pierwszą zdobył w 2005 roku za "Najlepszego Debiutującego Artystę". Na ich koncie znajdują się takie hity jak: "Makes Me Wonder", "If I Never See Your Face Again" czy "Moves Like Jagger". To właśnie "Moves Like Jagger" został okrzyknięty najlepiej sprzedającym się singlem wszech czasów. Najnowszy album Maroon 5, V, zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia Billboard’s Top 200 i podsumowuje muzyczną podróż grupy do dnia dzisiejszego. Teledysk do nominowanego do nagrody GRAMMY utworu „Sugar”, który podbija listy przebojów, obejrzało już ponad miliard osób. W sieci dostępny jest również najnowszy singiel grupy, ”Feelings”.

Wygląda więc na to, że 1 czerwca czeka nas prawdziwa muzyczna uczta! Wybieracie się na koncert Maroon 5?

