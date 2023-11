Anna Lewandowska ma kolejne powody do radości i właśnie świętowała wyjątkowy dzień, a chodzi nie o kolejny sukces zawodowy, ale o bliską osobę. Trenerka i prywatnie żona Roberta Lewandowskiego opublikowała zdjęcie ze swoją mamą. To dla nich wyjątkowa chwila. Posypały się życzenia!

Anna Lewandowska świętuje wyjątkowy dzień

Anna Lewandowska jest jedną z najbardziej zajętych kobiet w show-biznesie, a swój czas dzieli między Polskę a Hiszpanię, gdzie na co dzień mieszka. Ostatnio trenerka przyleciała do kraju przy okazji meczu Polska - Czechy, ale szybko wróciła do słonecznej Barcelony i właśnie pochwaliła się zdjęciem z mamą. Maria Stachurska świętowała swoje urodziny i z tej okazji mogła liczyć na wyjątkowe życzenia od swojej córki.

Wszystkiego najlepszego mamo ♥️ Kocham Cię napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Internautki są zachwycone zdjęciem Anny Lewandowskiej z mamą i przesyłają wyjątkowe życzenia:

Wszystkiego dobrego. Piękne kobietki

Wszystkiego najcudowniejszego dla Mamy

Spełnienia marzeń i dużo zdrówka!

My również składamy najlepsze życzenia urodzinowe!