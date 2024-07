Kolejne słodkie zdjęcie córki Marka Zuckerberga! Odkąd twórca Facebooka został ojcem pod koniec listopada, regularnie zamieszcza w Internecie swojej córeczki Max. Tym razem jednak przeszedł samego siebie! Pokazał zdjęcie swojej pociechy w stroju z "Gwiezdnych wojen"!

Córka Marka Zuckerberga w stroju rycerza Jedi

Mark Zuckerberg i jego żona Priscilla Chan długo starali się o dziecko, więc gdy już przyszło na świat, chcą się dzielić swoją radością z całym światem! Z tej okazji Mark Zuckerberg postanowił nawet przekazać 99% udziałów z Facebooka na cele charytatywne. Twórca najpopularniejszego portalu społecznościowego na świecie chętnie zamieszcza na Facebooku zdjęcia małej Max, która powoli wyrasta na ulubienicę internautów! Pokazał już nawet, jak opiekuje się swoją wyczekaną córką, a nawet jak ją przewija! To zdjęcie jednak przejdzie do historii! Na fotce widzimy małą Maz w stroju rycerza Jedi z mieczem świetlnym oraz zabawkami z "Gwiezdnych wojen". Tym samym właściciel Facebooka nawiązał do premiery nowej części gwiezdnej sagi. Polska premiera filmu przyciągnęła wiele gwiazd. A Mark Zuckerberg chyba zapoczątkował nowy trend, bo pod jego zdjęciem pojawia się mnóstwo komentarzy, w których jego fani zamieszczają fotki swoich dzieci w strojach z "Gwiezdnych wojen".

Córka Marka Zuckerberga jako rycerz Jedi

The force is strong with this one.

Posted by Mark Zuckerberg on 17 grudnia 2015

Mark Zuckerberg przewija małą Max

One more down, thousands to go.

Posted by Mark Zuckerberg on 11 grudnia 2015

Mark Zuckerberg z żoną Priscillą Chan

Twórca Facebooka chętnie chwali się córką Max na swoim profilu