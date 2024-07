1 z 5

Mariusz Smaga z programu "Rolnik szuka żony" pojawił się w teatrze Roma z nową partnerką! Był to debiut uczestnika show TVP na warszawskich salonach. Mariusz Smaga postawił na modną, casualową stylizację - stylowa marynarka, różowa koszula i dżinsy. U jego boku pojawiła się tajemnicza blondynka, która postawiła na seksowną "małą czarną". Kim jest partnerka Mariusza? Tego uczestnik show "Rolnik szuka żony" jeszcze nie zdradził, ale wiadomo na pewno, że spotyka się z tajemniczą blondynką już od kilku miesięcy. Już w grudniu ukazały się ich zdjęcia w jednym z tabloidów, ale później pojawiły się też informacje, że Mariusz Smaga spotkał się w centrum Warszawy z inną piękna blondynką. Szybko jednak zaznaczył, że z kobietą, z którą go ostatnio sfotografowano, łączą go tylko sprawy zawodowe i nadal jest ze swoją dziewczyną. Teraz po raz pierwszy zdecydował się z nią pokazać na salonach. Zobaczcie zdjęcia!

