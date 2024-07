Marion Cotillard o współpracy z Bradem Pittem

Marion Cotillard zdradziła, jak współpracowało jej się z Bradem Pittem! Para zagrała razem w najnowszym filmie "Sprzymierzeni" i od kilku miesięcy plotkuje się o ich gorącym romansie na planie. Marion Cotillard zdementowała te plotki i przyznała się w mediach, że jest w ciąży. Atmosferę dodatkowo podsyciło rozstanie Angeliny Jolie z Bradem Pittem.

Teraz, kiedy nadszedł czas na promocję filmu, Marion Cotillard zdradziła, jak jej się pracowało z Bradem Pittem. Jak go wspomina? Warto podkreślić, że Marion sprytnie omija temat rzekomego romansu z Pittem...

Brad jest niesamowitym aktorem i dobrym człowiekiem. Bardzo wczuwa się w to, co dzieje się dookoła. To ważne zarówno dla aktora, jak i dla człowieka. Spędziłam 20 dni z Bradem Pittem, Bobem Zemeckisem, scenarzystą Stevenem Knightem i producentem Grahamem Kingiem. Mieliśmy wspólny czas na przygotowania, poznanie siebie nawzajem, podzielenie się swoimi myślami i miłością do tego filmu.