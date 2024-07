Barbara Mularczyk, znana głównie z roli Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich", wyszła za mąż!

Odwiecznym chłopakiem serialowej Mariolki jest podwórkowy chuligan Łysy, jednak aktorka dokonała zupełnie innego wyboru. Od dłuższego czasu jest bowiem zakochana w Rafale Potockim, za którego wyszła za mąż w ostatnią sobotę.

Aktorka bardzo przejęła się przygotowaniami do uroczystości, nawet sama zaprojektowała swoją suknię ślubną.

- Sama byłam bardzo ciekawa, jak ona wyjdzie, na szczęście wszystko wygląda tak, jak sobie to wymarzyłam. Bardzo się cieszę, że są z nami wszyscy nasi najbliżsi, bo już od początku wiedzieliśmy, że małe wesele to raczej nie będzie - śmiała się aktorka.

Życzymy szczęścia!