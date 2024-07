MaRina pokazała fragment swojej garderoby! Wokalistka i Wojciech Szczęsny znowu przeprowadzili się do Londynu po tym, jak skończył się okres wypożyczenia sportowca do AS Romy. Tuż po powrocie z podróży poślubnej zakochani zaczęli remontować swój apartament w Wielkiej Brytanii. Świeżo upieczone małżeństwo zaczęło od tego, że w sypialni zamontowali ogromny rzutnik, dzięki czemu mogą oglądać filmy i serial na bardzo dużym ekranie niczym w kinie.

Później zajęli się remontem innych pomieszczeń takich jak łazienka czy garderoba. Na Instagramie MaRina pochwaliła się fragmentem pokoju, w którym trzyma wszystkie ubrania, buty i dodatki. Pomieszczenie utrzymane jest w jasnych kolorach, a piosenkarka zachwyca się nową szafą, która faktycznie jest przepiękna!

Reszta apartamentu jest prawdopodobnie urządzona w podobnej stylistyce i nie da się ukryć, że MaRina ma bardzo dobre wyczucie stylu! Zobaczcie sami!

MaRina pokazała fragment garderoby

Artystka ma wyczucie stylu!

