Marina Łuczenko ucieka przed paparazzi! Artystka pojawiła się w weekendowym wydaniu "Pytania na Śniadanie", gdzie zaśpiewała swój najnowszy utwór "On my way". Przy okazji opowiedziała o swoim wielkim powrocie do show-biznesu i wcześniejszych problemach z głosem.

Łatwo nie było. Proszę sobie wyobrazić jak może to wyglądać dla osoby, która całe życie śpiewała. Stracić głos nie tylko do śpiewania, ale nawet do mówienia. Ja miałam problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, bo po 10 minutach rozmowy ten głos zanikał - przyznała Marina. - Ale już jestem. Wyzdrowiałam, mam nadzieję, że to już nie powróci, bo to był bardzo trudny dla mnie czas.

Po wyjściu ze studia TVP na Marinę, podobnie jak na inne gwiazdy występujące w śniadaniowym programie, czekali paparazzi. Gwiazda najwyraźniej nie była zachwycona ich obecnością. Marina chowała twarz i uciekała przed tłumem fotoreporterów.

