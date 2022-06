Zadowolona Katarzyna Cichopek pozuje dla paparazzi przed studiem TVP. DUŻO ZDJĘĆ

Katarzyna Cichopek to jedna z największych gwiazd TVP. Widzowie pokochali ją za postać Kingi w "M jak miłość", a ogromna sympatia jaką wzbudza, sprawiła, że została obsadzona również w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie" . Wiele wskazuje jednak na to, że niebawem zobaczymy ją w kolejnym, telewizyjnym show. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl, właśnie trwają prace nad programem „So You Think You Can Dance”, który ma być emitowany tym razem przez TVP. Katarzyna Cichopek Jak donosi Pomponik, prezes TVP ma zamiar zaskoczyć widzów kolejnymi programami, które przyciągną ich przed telewizory. Choć z powodu pandemii wiele z nich musiało zostać przesuniętych w czasie, z wiadomości, jakich udzielił informator portalu wynika, że TVP marzyło się kolejne taneczne show, w którym pierwsze skrzypce miała grać właśnie Katarzyna Cichopek i jej mąż! Kasia i Marcin są typowani jako największe nazwiska show, które zapewnią programowi wysoką oglądalność. Oczywiście, nie zabrakłoby też innych znanych par, które z tańcem mają mniej lub więcej wspólnego. Póki co projekt jest zamrożony i czeka na zielone światło, a to zależy już od rozwoju sytuacji w kontekście pandemii i lockdownu - cytuje jego słowa Pomponik. Z doniesień portalu wynika, że w TVP miał pojawić się format podobny do "Tańca z gwiazdami", w którym widzowie mogliby obserwować zmagania gwiazd. Wiele jednak wskazuje na to, że to wcale nie sławne nazwiska i walka o odpowiednik kryształowej kuli ma skusić widzów, a powrót wielkiego, telewizyjnego hitu, który przez lata emitował TVN! Właśnie ruszył casting do kultowego już "So You Think You Can Dance", a Firma Endemol Shine Polska, która nad nim pracuje,...