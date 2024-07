Maryla Rodowicz niezmiennie jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy chętnie fotografują gwiazdę szczególnie po ostatniej metamorfozie. Tym razem królowa polskiej sceny muzycznej została przyłapana, kiedy opuszczała gmach Telewizji Polskiej po wizycie w "Pytaniu na śniadanie". Maryla Rodowicz chętnie pozowała fotoreporterom i zwracała uwagę swoją stylizacją. Zobaczcie sami!

Reklama

Szczupła Maryla Rodowicz zaskakuje stylizacją pod studiem TVP

Maryla Rodowicz mimo upływu lat nadal zachwyca i przyciąga uwagę swoimi stylizacjami, a jak wiadomo gwiazda nie obawia się kontrowersji. Na kanapie w programie śniadaniowym piosenkarka zaprezentowała się w czarnym zestawie ze złotym łańcuchem na szyi, ale kiedy Maryla Rodowicz opuszczała gmach TVP już miała na sobie wygodniejszy zestaw. Początkowo gwiazda niezbyt chętnie pozowała fotoreporterom, a uwagę przyciągają zaskakujące miny i brak uśmiechu na twarzy gwiazdy, a w drodze do samochodu wszystko się zmieniło...

EOS

Zobacz także: Doda podbija sieć nie tylko tańcem "Wednesday". Oto, co napisała Maryli Rodowicz

Maryla Rodowicz błyskawicznie zmieniła nastawienie i po wyjściu ze studia chętnie pozowała i czarowała uśmiechem. Jak wiadomo gwiazda jest jurorką w "The Voice Senior", a właśnie ruszyła 4. edycja talent show, co oznacza, że w najbliższych tygodniach Maryla Rodowicz często będzie zaskakiwała stylizacjami.

EOS

Tymczasem ostatni codzienny look Maryli Rodowicz to połączenie nowych trendów ze spodniami w stylu flare oraz swetra marki Moschino z serii Barbie. Do tego torebka worek od Marca Jacobsa i mamy gotowy zestaw w stylu gwiazdy. Jak Wam się podoba?

Zobacz także

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS